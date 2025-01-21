Ціна Infinity Games (ING)
Поточна ціна Infinity Games (ING) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ING до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Infinity Games:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 48.30K USD
- зміна ціни Infinity Games протягом дня — -48.55%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Infinity Games до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Infinity Games до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Infinity Games до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Infinity Games до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-48.55%
|30 днів
|$ 0
|-52.68%
|60 днів
|$ 0
|-62.60%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Infinity Games: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+6.00%
-48.55%
-49.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Beyond the first game, Infinity Angel game, we are going to rebrand as Infinity Games 2.0. As a multi-game platform, Infinity Games plans to expand the ecosystem and maximize the utility of the $ING token by launching various games as well as Infinity Angel. Angel BOX, Angel NFTs, Costume BOX, Costume NFTs, Minion BOX, and Minion NFTs, which were limited to the Infinity Angel game, will eventually be swapped to the Infinity Games Node through additional $ING tokens or through a swap with $ISG. $ING and $ISG tokens can also be made available for purchase of Infinity Games NODE. The various uses and incineration models of $ING can be found in the Tokenomics section at the bottom of the white paper. Thank you to all of you and community participants for coming to Infinity Games 2.0.
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