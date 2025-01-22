Сьогоднішня ціна Infinity Exchange (IEX)

Поточна ціна Infinity Exchange (IEX) сьогодні становить 0.539317 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IEX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Infinity Exchange:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.23K USD

- зміна ціни Infinity Exchange протягом дня — +2.67%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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