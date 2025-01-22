Ціна Infinity Exchange (IEX)
Поточна ціна Infinity Exchange (IEX) сьогодні становить 0.539317 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IEX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Infinity Exchange:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.23K USD
- зміна ціни Infinity Exchange протягом дня — +2.67%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Infinity Exchange до USD становила $ +0.01402819.
За останні 30 днів зміна ціни Infinity Exchange до USD становила $ -0.2276705682.
За останні 60 днів зміна ціни Infinity Exchange до USD становила $ -0.1779531451.
За останні 90 днів зміна ціни Infinity Exchange до USD становила $ -0.2312768098971182.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01402819
|+2.67%
|30 днів
|$ -0.2276705682
|-42.21%
|60 днів
|$ -0.1779531451
|-32.99%
|90 днів
|$ -0.2312768098971182
|-30.01%
Останній аналіз цін Infinity Exchange: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.89%
+2.67%
-29.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
IEX aims to bring real-world assets (RWAs) into the digital trading realm through innovative blockchain, NFT, and AI technologies. As the first RWA exchange regulated by top financial regulatory bodies on a public blockchain, IEX combines extensive financial and technological expertise to provide regulated on-chain RWA and digital financial trading solutions. IEX explores and establish technical standards, best practices, and industry guidance for on-chain real-world assets to improve the quality and efficiency of on-chain real-world assets.
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