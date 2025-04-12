Сьогоднішня ціна Infinity AI (INFY)

Поточна ціна Infinity AI (INFY) сьогодні становить 0.0010175 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна INFY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Infinity AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Infinity AI протягом дня — -1.59%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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