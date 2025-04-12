Ціна Infinity AI (INFY)
Поточна ціна Infinity AI (INFY) сьогодні становить 0.0010175 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна INFY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Infinity AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Infinity AI протягом дня — -1.59%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Infinity AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Infinity AI до USD становила $ -0.0001100472.
За останні 60 днів зміна ціни Infinity AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Infinity AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.59%
|30 днів
|$ -0.0001100472
|-10.81%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Infinity AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.59%
-12.02%
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