Токеноміка InfinitiCoin (INCO) Дізнайтеся ключову інформацію про InfinitiCoin (INCO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація InfinitiCoin (INCO) InfinitiCoin is a cryptocurrency project designed to reshape digital finance by integrating decentralized finance (DeFi), NFTs, and traditional asset investments, specifically in gold. Built on the Binance Smart Chain, InfinitiCoin provides a transparent, secure, and accessible platform for users to manage and grow their digital assets. The project’s mission is to bridge the gap between digital and traditional assets, offering users a versatile ecosystem that combines the benefits of blockchain technology with the stability of tangible assets like gold. InfinitiCoin’s focus on community-driven growth and innovation aims to enhance the accessibility and utility of digital finance for users worldwide. Офіційний вебсайт: https://www.infiniticoin.com/ Whitepaper: https://infiniticoin.com/InfinitiCoin%20-White%C2%A0-Paper.pdf Купити INCO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни InfinitiCoin (INCO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена InfinitiCoin (INCO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 9,80M $ 9,80M $ 9,80M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 9,80M $ 9,80M $ 9,80M Історичний максимум: $ 0,02101208 $ 0,02101208 $ 0,02101208 Історичний мінімум: $ 0,00838394 $ 0,00838394 $ 0,00838394 Поточна ціна: $ 0,00980071 $ 0,00980071 $ 0,00980071 Дізнайтеся більше про ціну InfinitiCoin (INCO)

Токеноміка InfinitiCoin (INCO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки InfinitiCoin (INCO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів INCO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів INCO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку INCO, досліджуйте ціну токена INCO в реальному часі!

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