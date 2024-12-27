Сьогоднішня ціна InfinitiCoin (INCO)

Поточна ціна InfinitiCoin (INCO) сьогодні становить 0.02054936 USD з ринковою капіталізацією $ 15.25M USD. Ціна INCO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності InfinitiCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 185.96 USD

- зміна ціни InfinitiCoin протягом дня — -1.18%

- циркуляційна пропозиція – 742.09M USD

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