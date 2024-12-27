Ціна InfinitiCoin (INCO)
Поточна ціна InfinitiCoin (INCO) сьогодні становить 0.02054936 USD з ринковою капіталізацією $ 15.25M USD. Ціна INCO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності InfinitiCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 185.96 USD
- зміна ціни InfinitiCoin протягом дня — -1.18%
- циркуляційна пропозиція – 742.09M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни InfinitiCoin до USD становила $ -0.00024568540929012.
За останні 30 днів зміна ціни InfinitiCoin до USD становила $ +0.0068278557.
За останні 60 днів зміна ціни InfinitiCoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни InfinitiCoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00024568540929012
|-1.18%
|30 днів
|$ +0.0068278557
|+33.23%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін InfinitiCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.18%
+1.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
InfinitiCoin is a cryptocurrency project designed to reshape digital finance by integrating decentralized finance (DeFi), NFTs, and traditional asset investments, specifically in gold. Built on the Binance Smart Chain, InfinitiCoin provides a transparent, secure, and accessible platform for users to manage and grow their digital assets. The project’s mission is to bridge the gap between digital and traditional assets, offering users a versatile ecosystem that combines the benefits of blockchain technology with the stability of tangible assets like gold. InfinitiCoin’s focus on community-driven growth and innovation aims to enhance the accessibility and utility of digital finance for users worldwide.
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