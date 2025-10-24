Інформація щодо ціни InfiniteHash (SN89) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,82 $ 1,82 $ 1,82 Мін. за 24 год $ 1,95 $ 1,95 $ 1,95 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,82$ 1,82 $ 1,82 Макс. за 24 год $ 1,95$ 1,95 $ 1,95 Рекордний максимум $ 8,9$ 8,9 $ 8,9 Найнижча ціна $ 1,082$ 1,082 $ 1,082 Зміна ціни (за 1 год) +0,79% Зміна ціни (1 дн.) +0,96% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,43% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,43%

Актуальна ціна InfiniteHash (SN89) становить $1,92. За останні 24 години SN89 торгувався між мінімумом у $ 1,82 і максимумом у $ 1,95, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SN89 становить $ 8,9, тоді як його історичний мінімум — $ 1,082.

Що стосується короткострокових результатів, то SN89 змінився на +0,79% за останню годину, +0,96% за 24 години та на +1,43% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо InfiniteHash (SN89)

Ринкова капіталізація $ 3,53M$ 3,53M $ 3,53M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,53M$ 3,53M $ 3,53M Циркуляційне постачання 1,84M 1,84M 1,84M Загальна пропозиція 1 836 638,454068612 1 836 638,454068612 1 836 638,454068612

Поточна ринкова капіталізація InfiniteHash — $ 3,53M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SN89 — 1,84M, зі загальною пропозицією 1836638.454068612. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,53M.