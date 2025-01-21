Ціна Infinitee (INFTEE)
Поточна ціна Infinitee (INFTEE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна INFTEE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Infinitee:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.07 USD
- зміна ціни Infinitee протягом дня — -0.50%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Infinitee до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Infinitee до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Infinitee до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Infinitee до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.50%
|30 днів
|$ 0
|+1.26%
|60 днів
|$ 0
|-6.45%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Infinitee: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.26%
-0.50%
-1.08%
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