Ціна Infinitecoin (IFC)
Поточна ціна Infinitecoin (IFC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 462.49K USD. Ціна IFC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Infinitecoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 272.89 USD
- зміна ціни Infinitecoin протягом дня — -8.73%
- циркуляційна пропозиція – 110.20B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Infinitecoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Infinitecoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Infinitecoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Infinitecoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.73%
|30 днів
|$ 0
|-0.08%
|60 днів
|$ 0
|+99.99%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Infinitecoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-8.73%
-19.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Infinitecoin is a Litecoin fork and uses the scrypt Proof-of-Work hashing algorithm. It has a 30-second block target and the difficulty retargets every hour. There is a total of 90.6 billion Infinitecoin. Block rewards are 524,288 Infinitecoin per block and halves every 86,400 blocks (roughly 1 month). Infinitecoin was launched on 5 June 2013.
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