Сьогоднішня ціна Infinitecoin (IFC)

Поточна ціна Infinitecoin (IFC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 462.49K USD. Ціна IFC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Infinitecoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 272.89 USD

- зміна ціни Infinitecoin протягом дня — -8.73%

- циркуляційна пропозиція – 110.20B USD

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