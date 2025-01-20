Сьогоднішня ціна Infinite Truths (TRUTHS)

Поточна ціна Infinite Truths (TRUTHS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 181.00K USD. Ціна TRUTHS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Infinite Truths:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 110.87K USD

- зміна ціни Infinite Truths протягом дня — +22.33%

- циркуляційна пропозиція – 999.78M USD

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