Актуальна ціна Infinite Trading Protocol сьогодні становить 0,02011835 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ITP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ITP на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Infinite Trading Protocol сьогодні становить 0,02011835 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ITP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ITP на MEXC вже зараз.

Докладніше про ITP

Інформація про ціну ITP

Whitepaper ITP

Офіційний вебсайт ITP

Токеноміка ITP

Прогноз ціни ITP

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Infinite Trading Protocol

Ціна Infinite Trading Protocol (ITP)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ITP до USD:

$0,02004843
$0,02004843$0,02004843
+1,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Infinite Trading Protocol (ITP) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:20:25 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Infinite Trading Protocol (ITP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,01945769
$ 0,01945769$ 0,01945769
Мін. за 24 год
$ 0,02011566
$ 0,02011566$ 0,02011566
Макс. за 24 год

$ 0,01945769
$ 0,01945769$ 0,01945769

$ 0,02011566
$ 0,02011566$ 0,02011566

$ 0,02969891
$ 0,02969891$ 0,02969891

$ 0,01241365
$ 0,01241365$ 0,01241365

+0,01%

+1,97%

-1,58%

-1,58%

Актуальна ціна Infinite Trading Protocol (ITP) становить $0,02011835. За останні 24 години ITP торгувався між мінімумом у $ 0,01945769 і максимумом у $ 0,02011566, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ITP становить $ 0,02969891, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01241365.

Що стосується короткострокових результатів, то ITP змінився на +0,01% за останню годину, +1,97% за 24 години та на -1,58% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Infinite Trading Protocol (ITP)

$ 94,78K
$ 94,78K$ 94,78K

--
----

$ 13,23M
$ 13,23M$ 13,23M

4,73M
4,73M 4,73M

660 146 957,2169611
660 146 957,2169611 660 146 957,2169611

Поточна ринкова капіталізація Infinite Trading Protocol — $ 94,78K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ITP — 4,73M, зі загальною пропозицією 660146957.2169611. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,23M.

Історія ціни Infinite Trading Protocol (ITP) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Infinite Trading Protocol до USD становила $ +0,00038805.
За останні 30 днів зміна ціни Infinite Trading Protocol до USD становила $ -0,0035667561.
За останні 60 днів зміна ціни Infinite Trading Protocol до USD становила $ -0,0056377149.
За останні 90 днів зміна ціни Infinite Trading Protocol до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00038805+1,97%
30 днів$ -0,0035667561-17,72%
60 днів$ -0,0056377149-28,02%
90 днів$ 0--

Що таке Infinite Trading Protocol (ITP)

Infinite Trading Protocol (ITP) is a decentralized finance (DeFi) platform designed to help users optimize yields on assets such as USD, ETH, BTC, and MATIC. It features tokenized vaults that execute yield-generating strategies across multiple protocols. These strategies include index-based allocations, delta-neutral positioning, and AI-driven trading. Each vault is represented by an ERC20 token, allowing users to easily track and manage their positions.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Infinite Trading Protocol (ITP)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Infinite Trading Protocol (USD)

Скільки коштуватиме Infinite Trading Protocol (ITP) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Infinite Trading Protocol (ITP) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Infinite Trading Protocol.

Перегляньте прогноз ціни Infinite Trading Protocol вже зараз!

ITP до місцевих валют

Токеноміка Infinite Trading Protocol (ITP)

Розуміння токеноміки Infinite Trading Protocol (ITP) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ITP зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Infinite Trading Protocol (ITP)

Скільки сьогодні коштує Infinite Trading Protocol (ITP)?
Актуальна ціна ITP у USD становить 0,02011835 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ITP до USD?
Поточна ціна ITP до USD — $ 0,02011835. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Infinite Trading Protocol?
Ринкова капіталізація ITP — $ 94,78K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ITP?
Циркуляційна пропозиція ITP — 4,73M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ITP?
ITP досяг історичної максимальної ціни у 0,02969891 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ITP?
Історична мінімальна ціна ITP становила 0,01241365 USD.
Який обсяг торгівлі ITP?
Актуальний обсяг торгівлі ITP за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна ITP цього року?
ITP може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ITP для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:20:25 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Infinite Trading Protocol (ITP)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.