Інформація щодо ціни Infinite Trading Protocol (ITP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,01945769 $ 0,01945769 $ 0,01945769 Мін. за 24 год $ 0,02011566 $ 0,02011566 $ 0,02011566 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,01945769$ 0,01945769 $ 0,01945769 Макс. за 24 год $ 0,02011566$ 0,02011566 $ 0,02011566 Рекордний максимум $ 0,02969891$ 0,02969891 $ 0,02969891 Найнижча ціна $ 0,01241365$ 0,01241365 $ 0,01241365 Зміна ціни (за 1 год) +0,01% Зміна ціни (1 дн.) +1,97% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,58% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,58%

Актуальна ціна Infinite Trading Protocol (ITP) становить $0,02011835. За останні 24 години ITP торгувався між мінімумом у $ 0,01945769 і максимумом у $ 0,02011566, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ITP становить $ 0,02969891, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01241365.

Що стосується короткострокових результатів, то ITP змінився на +0,01% за останню годину, +1,97% за 24 години та на -1,58% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Infinite Trading Protocol (ITP)

Ринкова капіталізація $ 94,78K$ 94,78K $ 94,78K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13,23M$ 13,23M $ 13,23M Циркуляційне постачання 4,73M 4,73M 4,73M Загальна пропозиція 660 146 957,2169611 660 146 957,2169611 660 146 957,2169611

Поточна ринкова капіталізація Infinite Trading Protocol — $ 94,78K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ITP — 4,73M, зі загальною пропозицією 660146957.2169611. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,23M.