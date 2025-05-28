Ціна Infinite Sui Glitch (ISG)
Поточна ціна Infinite Sui Glitch (ISG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 42,41K USD. Ціна ISG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Infinite Sui Glitch:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Infinite Sui Glitch протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Infinite Sui Glitch до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Infinite Sui Glitch до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Infinite Sui Glitch до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Infinite Sui Glitch до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-92,54%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Infinite Sui Glitch: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-79,72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
nfinite Sui Glitch (ISG) is a community-driven memecoin developed exclusively on the innovative Sui blockchain. Its main purpose is to enable token holders to earn passive income through a unique automated dividend distribution mechanism. A 2% transaction fee on every buy and sell is collected and redistributed as dividends in SUI tokens to holders every 10 minutes. ISG merges meme culture and blockchain innovation, leveraging social media trends and viral marketing to rapidly expand and engage its community.
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