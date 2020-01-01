Токеноміка Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) Дізнайтеся ключову інформацію про Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) We broke the Matrix anon with this cook. This is Not your average $SOL rewards token. We enhanced and upgraded the typical rewards token dramatically with a focus on building sustainable long term growth first and foremost. We also provide our holders with amazing passive income. Every 5 minutes you earn $SOL rewards paid directly into your wallet just for holding $IPLR token in your wallet no claiming or staking necessary. This coin is jeet proof every sell feeds into the positive Flywheel mechanics and strengthens the token fundamentals as we purchase $IPLR directly from the market and combine it with SOL to Infinitely increase the price and liquidity. Hence we are CODED to Billions. Офіційний вебсайт: https://www.iplr.site/ Купити IPLR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 14,36K $ 14,36K $ 14,36K Загальна пропозиція: $ 995,28M $ 995,28M $ 995,28M Циркуляційна пропозиція: $ 995,28M $ 995,28M $ 995,28M FDV (повністю розведена вартість): $ 14,36K $ 14,36K $ 14,36K Історичний максимум: $ 0,00214484 $ 0,00214484 $ 0,00214484 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR)

Токеноміка Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів IPLR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів IPLR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку IPLR, досліджуйте ціну токена IPLR в реальному часі!

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