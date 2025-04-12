Сьогоднішня ціна Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR)

Поточна ціна Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 653.93K USD. Ціна IPLR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Infinite Price Liquidity Rocket:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Infinite Price Liquidity Rocket протягом дня — -7.35%

- циркуляційна пропозиція – 997.28M USD

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