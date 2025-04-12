Ціна Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR)
Поточна ціна Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 653.93K USD. Ціна IPLR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Infinite Price Liquidity Rocket:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Infinite Price Liquidity Rocket протягом дня — -7.35%
- циркуляційна пропозиція – 997.28M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Infinite Price Liquidity Rocket до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Infinite Price Liquidity Rocket до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Infinite Price Liquidity Rocket до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Infinite Price Liquidity Rocket до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.35%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Infinite Price Liquidity Rocket: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.60%
-7.35%
-27.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We broke the Matrix anon with this cook. This is Not your average $SOL rewards token. We enhanced and upgraded the typical rewards token dramatically with a focus on building sustainable long term growth first and foremost. We also provide our holders with amazing passive income. Every 5 minutes you earn $SOL rewards paid directly into your wallet just for holding $IPLR token in your wallet no claiming or staking necessary. This coin is jeet proof every sell feeds into the positive Flywheel mechanics and strengthens the token fundamentals as we purchase $IPLR directly from the market and combine it with SOL to Infinitely increase the price and liquidity. Hence we are CODED to Billions.
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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