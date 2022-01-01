Токеноміка Infinite Money Glitch (IMG) Дізнайтеся ключову інформацію про Infinite Money Glitch (IMG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Infinite Money Glitch (IMG) Infinite Money Glitch ($IMG) is revolutionizing DeFi on Solana by leveraging the Token2022 program's advanced tax extension capabilities to create a truly innovative reward system for token holders. At its core, $IMG implements a seamless 5% tax on all transactions - whether buying, selling, or transferring tokens. This tax is automatically collected and distributed to holders in SOL, creating a sustainable passive income stream for the community. What sets $IMG apart is its implementation of Solana's Token2022 program, enabling automated and efficient reward distribution without relying on external smart contracts. Key Features: • Automated SOL Rewards: Holders receive Solana directly to their wallets • Proportional Distribution: Rewards scale with your holding size - the more $IMG you hold, the higher your SOL yield • Fair Tax Structure: Consistent 5% tax across all transactions ensures market stability • Token2022 Integration: Utilizing Solana's latest token program for enhanced efficiency and security • Transparent Distribution: All reward calculations and distributions are verifiable on-chain The Infinite Money Glitch ecosystem is designed to reward long-term holders while maintaining market liquidity. By implementing the tax at the token program level, we've created a more efficient and secure reward system compared to traditional reflection tokens. Офіційний вебсайт: https://www.img.money/ Купити IMG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Infinite Money Glitch (IMG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Infinite Money Glitch (IMG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5.57M $ 5.57M $ 5.57M Загальна пропозиція: $ 999.01M $ 999.01M $ 999.01M Циркуляційна пропозиція: $ 999.01M $ 999.01M $ 999.01M FDV (повністю розведена вартість): $ 5.57M $ 5.57M $ 5.57M Історичний максимум: $ 0.04171505 $ 0.04171505 $ 0.04171505 Історичний мінімум: $ 0.00150689 $ 0.00150689 $ 0.00150689 Поточна ціна: $ 0.00525188 $ 0.00525188 $ 0.00525188 Дізнайтеся більше про ціну Infinite Money Glitch (IMG)

Токеноміка Infinite Money Glitch (IMG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Infinite Money Glitch (IMG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів IMG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів IMG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку IMG, досліджуйте ціну токена IMG в реальному часі!

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