Токеноміка Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Дізнайтеся ключову інформацію про Infinite Money Glitch X2 (IMGX2), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Infinite Money Glitch X2 ($imgx2) – Double Rewards, Infinite Potential! $imgx2 is a tax-fee token built on Solana, offering dual rewards to holders. Every transaction incurs a 10% tax fee, where 8% is converted into $img tokens and distributed to holders. Since $img rewards holders in Solana, you’re earning both $img and Solana just by holding $imgx2! With a 1,000,000,000 supply, 50% is burned at launch for scarcity, while 1% of fees go to buybacks. No team tokens, just big marketing surprises. Hold $imgx2, earn $img, and stack Solana! 🚀 Офіційний вебсайт: https://infinitemoneyglitchx2.netlify.app/ Купити IMGX2 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Infinite Money Glitch X2 (IMGX2), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 15,95K $ 15,95K $ 15,95K Загальна пропозиція: $ 415,61M $ 415,61M $ 415,61M Циркуляційна пропозиція: $ 415,61M $ 415,61M $ 415,61M FDV (повністю розведена вартість): $ 15,95K $ 15,95K $ 15,95K Історичний максимум: $ 0,00189496 $ 0,00189496 $ 0,00189496 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Infinite Money Glitch X2 (IMGX2)

Токеноміка Infinite Money Glitch X2 (IMGX2): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів IMGX2, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів IMGX2, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку IMGX2, досліджуйте ціну токена IMGX2 в реальному часі!

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