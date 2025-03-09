Сьогоднішня ціна Infinite Money Glitch X2 (IMGX2)

Поточна ціна Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) сьогодні становить 0.00004667 USD з ринковою капіталізацією $ 19.56K USD. Ціна IMGX2 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Infinite Money Glitch X2:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.62K USD

- зміна ціни Infinite Money Glitch X2 протягом дня — -5.64%

- циркуляційна пропозиція – 419.10M USD

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