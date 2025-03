Що таке Infinite Money Glitch X2 ( IMGX2)

Infinite Money Glitch X2 ($imgx2) – Double Rewards, Infinite Potential! $imgx2 is a tax-fee token built on Solana, offering dual rewards to holders. Every transaction incurs a 10% tax fee, where 8% is converted into $img tokens and distributed to holders. Since $img rewards holders in Solana, you’re earning both $img and Solana just by holding $imgx2! With a 1,000,000,000 supply, 50% is burned at launch for scarcity, while 1% of fees go to buybacks. No team tokens, just big marketing surprises. Hold $imgx2, earn $img, and stack Solana! 🚀

