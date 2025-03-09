Ціна Infinite Money Glitch X2 (IMGX2)
Поточна ціна Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) сьогодні становить 0.00004667 USD з ринковою капіталізацією $ 19.56K USD. Ціна IMGX2 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Infinite Money Glitch X2:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.62K USD
- зміна ціни Infinite Money Glitch X2 протягом дня — -5.64%
- циркуляційна пропозиція – 419.10M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Infinite Money Glitch X2 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Infinite Money Glitch X2 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Infinite Money Glitch X2 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Infinite Money Glitch X2 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.64%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Infinite Money Glitch X2: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-10.15%
-5.64%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Infinite Money Glitch X2 ($imgx2) – Double Rewards, Infinite Potential! $imgx2 is a tax-fee token built on Solana, offering dual rewards to holders. Every transaction incurs a 10% tax fee, where 8% is converted into $img tokens and distributed to holders. Since $img rewards holders in Solana, you’re earning both $img and Solana just by holding $imgx2! With a 1,000,000,000 supply, 50% is burned at launch for scarcity, while 1% of fees go to buybacks. No team tokens, just big marketing surprises. Hold $imgx2, earn $img, and stack Solana! 🚀
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