Ціна Infinite Money Glitch (IMG)
Поточна ціна Infinite Money Glitch (IMG) сьогодні становить 0.00610984 USD з ринковою капіталізацією $ 6.08M USD. Ціна IMG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Infinite Money Glitch:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Infinite Money Glitch протягом дня — -9.73%
- циркуляційна пропозиція – 999.59M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Infinite Money Glitch до USD становила $ -0.000658817225459083.
За останні 30 днів зміна ціни Infinite Money Glitch до USD становила $ +0.0061661562.
За останні 60 днів зміна ціни Infinite Money Glitch до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Infinite Money Glitch до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000658817225459083
|-9.73%
|30 днів
|$ +0.0061661562
|+100.92%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Infinite Money Glitch: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+5.77%
-9.73%
-24.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Infinite Money Glitch ($IMG) is revolutionizing DeFi on Solana by leveraging the Token2022 program's advanced tax extension capabilities to create a truly innovative reward system for token holders. At its core, $IMG implements a seamless 5% tax on all transactions - whether buying, selling, or transferring tokens. This tax is automatically collected and distributed to holders in SOL, creating a sustainable passive income stream for the community. What sets $IMG apart is its implementation of Solana's Token2022 program, enabling automated and efficient reward distribution without relying on external smart contracts. Key Features: • Automated SOL Rewards: Holders receive Solana directly to their wallets • Proportional Distribution: Rewards scale with your holding size - the more $IMG you hold, the higher your SOL yield • Fair Tax Structure: Consistent 5% tax across all transactions ensures market stability • Token2022 Integration: Utilizing Solana's latest token program for enhanced efficiency and security • Transparent Distribution: All reward calculations and distributions are verifiable on-chain The Infinite Money Glitch ecosystem is designed to reward long-term holders while maintaining market liquidity. By implementing the tax at the token program level, we've created a more efficient and secure reward system compared to traditional reflection tokens.
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