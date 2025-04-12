Сьогоднішня ціна Infinite Money Glitch (IMG)

Поточна ціна Infinite Money Glitch (IMG) сьогодні становить 0.00610984 USD з ринковою капіталізацією $ 6.08M USD. Ціна IMG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Infinite Money Glitch:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Infinite Money Glitch протягом дня — -9.73%

- циркуляційна пропозиція – 999.59M USD

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