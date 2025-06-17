Ціна Infinite Games (SN6)
Поточна ціна Infinite Games (SN6) сьогодні становить 2.63 USD з ринковою капіталізацією $ 3.15M USD. Ціна SN6 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Infinite Games:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Infinite Games протягом дня — +4.01%
- циркуляційна пропозиція – 1.20M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Infinite Games до USD становила $ +0.101142.
За останні 30 днів зміна ціни Infinite Games до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Infinite Games до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Infinite Games до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.101142
|+4.01%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Infinite Games: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
+4.01%
-5.59%
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