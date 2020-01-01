Токеноміка Infinite BTC Reward (IBR) Дізнайтеся ключову інформацію про Infinite BTC Reward (IBR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Infinite BTC Reward (IBR) $IBR introduces a new concept as the first-ever BTC rewards token, designed to redefine how cryptocurrency holders can generate passive income. By simply holding $IBR in your wallet, you unlock the ability to earn Bitcoin (BTC) rewards effortlessly, making it an innovative and accessible option for both seasoned investors and newcomers to the crypto space. The mechanics are elegantly simple yet powerful: a 5/5 rewards tax structure ensures that every transaction within the $IBR ecosystem contributes to the reward pool. 5% of each transaction is collected as a tax redistributed directly to $IBR holders in the form of BTC. Офіційний вебсайт: https://ibr.money/ Купити IBR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Infinite BTC Reward (IBR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Infinite BTC Reward (IBR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 23,77K $ 23,77K $ 23,77K Загальна пропозиція: $ 998,59M $ 998,59M $ 998,59M Циркуляційна пропозиція: $ 998,59M $ 998,59M $ 998,59M FDV (повністю розведена вартість): $ 23,77K $ 23,77K $ 23,77K Історичний максимум: $ 0,00149989 $ 0,00149989 $ 0,00149989 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Infinite BTC Reward (IBR)

Токеноміка Infinite BTC Reward (IBR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Infinite BTC Reward (IBR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів IBR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів IBR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку IBR, досліджуйте ціну токена IBR в реальному часі!

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