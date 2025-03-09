Сьогоднішня ціна Infinite BTC Reward (IBR)

Поточна ціна Infinite BTC Reward (IBR) сьогодні становить 0.00033462 USD з ринковою капіталізацією $ 334.48K USD. Ціна IBR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Infinite BTC Reward:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.30K USD

- зміна ціни Infinite BTC Reward протягом дня — -6.88%

- циркуляційна пропозиція – 999.57M USD

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