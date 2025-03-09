Ціна Infinite BTC Reward (IBR)
Поточна ціна Infinite BTC Reward (IBR) сьогодні становить 0.00033462 USD з ринковою капіталізацією $ 334.48K USD. Ціна IBR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Infinite BTC Reward:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.30K USD
- зміна ціни Infinite BTC Reward протягом дня — -6.88%
- циркуляційна пропозиція – 999.57M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Infinite BTC Reward до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Infinite BTC Reward до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Infinite BTC Reward до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Infinite BTC Reward до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.88%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Infinite BTC Reward: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.88%
-6.88%
-52.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$IBR introduces a new concept as the first-ever BTC rewards token, designed to redefine how cryptocurrency holders can generate passive income. By simply holding $IBR in your wallet, you unlock the ability to earn Bitcoin (BTC) rewards effortlessly, making it an innovative and accessible option for both seasoned investors and newcomers to the crypto space. The mechanics are elegantly simple yet powerful: a 5/5 rewards tax structure ensures that every transaction within the $IBR ecosystem contributes to the reward pool. 5% of each transaction is collected as a tax redistributed directly to $IBR holders in the form of BTC.
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