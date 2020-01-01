Токеноміка infinite backrooms (IB) Дізнайтеся ключову інформацію про infinite backrooms (IB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація infinite backrooms (IB) Infinite Backrooms is a meme token launched on the Solana blockchain, inspired by the concept of the "backrooms" - an endless maze of surreal and unsettling rooms often depicted in internet culture. Designed to be both a fun experiment and a token that captures the imagination, Infinite Backrooms taps into the limitless creative potential of digital spaces and the growing world of decentralized finance. This project is rooted in the idea of infinite exploration, much like the endless hallways of the backrooms, providing an immersive and unconventional experience for the community. Офіційний вебсайт: https://www.infinitebackrooms.com/ Купити IB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни infinite backrooms (IB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена infinite backrooms (IB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 125,97K $ 125,97K $ 125,97K Загальна пропозиція: $ 998,89M $ 998,89M $ 998,89M Циркуляційна пропозиція: $ 998,89M $ 998,89M $ 998,89M FDV (повністю розведена вартість): $ 125,97K $ 125,97K $ 125,97K Історичний максимум: $ 0,01155285 $ 0,01155285 $ 0,01155285 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00012606 $ 0,00012606 $ 0,00012606 Дізнайтеся більше про ціну infinite backrooms (IB)

Токеноміка infinite backrooms (IB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки infinite backrooms (IB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів IB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів IB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку IB, досліджуйте ціну токена IB в реальному часі!

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