Сьогоднішня ціна infinite backrooms (IB)

Поточна ціна infinite backrooms (IB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 885.14K USD. Ціна IB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності infinite backrooms:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 109.11K USD

- зміна ціни infinite backrooms протягом дня — +10.47%

- циркуляційна пропозиція – 998.95M USD

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