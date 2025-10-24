Актуальна ціна Infinitar Governance Token сьогодні становить 0.00300183 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни IGT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни IGT на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Infinitar Governance Token сьогодні становить 0.00300183 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни IGT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни IGT на MEXC вже зараз.

Ціна Infinitar Governance Token (IGT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 IGT до USD:

$0.00300183
$0.00300183
+2.30%1D
Графік ціни Infinitar Governance Token (IGT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:20:18 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Infinitar Governance Token (IGT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.00292329
$ 0.00292329
Мін. за 24 год
$ 0.00306302
$ 0.00306302
Макс. за 24 год

$ 0.00292329
$ 0.00292329

$ 0.00306302
$ 0.00306302

$ 0.680328
$ 0.680328

$ 0.00274739
$ 0.00274739

-0.76%

+2.34%

-6.72%

-6.72%

Актуальна ціна Infinitar Governance Token (IGT) становить $0.00300183. За останні 24 години IGT торгувався між мінімумом у $ 0.00292329 і максимумом у $ 0.00306302, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум IGT становить $ 0.680328, тоді як його історичний мінімум — $ 0.00274739.

Що стосується короткострокових результатів, то IGT змінився на -0.76% за останню годину, +2.34% за 24 години та на -6.72% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Infinitar Governance Token (IGT)

$ 1.40M
$ 1.40M

--
--

$ 2.99M
$ 2.99M

468.53M
468.53M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Infinitar Governance Token — $ 1.40M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція IGT — 468.53M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2.99M.

Історія ціни Infinitar Governance Token (IGT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Infinitar Governance Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Infinitar Governance Token до USD становила $ -0.0024507390.
За останні 60 днів зміна ціни Infinitar Governance Token до USD становила $ -0.0028883929.
За останні 90 днів зміна ціни Infinitar Governance Token до USD становила $ -0.15462739995886355.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+2.34%
30 днів$ -0.0024507390-81.64%
60 днів$ -0.0028883929-96.22%
90 днів$ -0.15462739995886355-98.09%

Що таке Infinitar Governance Token (IGT)

Ресурс Infinitar Governance Token (IGT)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Infinitar Governance Token (USD)

Скільки коштуватиме Infinitar Governance Token (IGT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Infinitar Governance Token (IGT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Infinitar Governance Token.

Перегляньте прогноз ціни Infinitar Governance Token вже зараз!

IGT до місцевих валют

Токеноміка Infinitar Governance Token (IGT)

Розуміння токеноміки Infinitar Governance Token (IGT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена IGT зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Infinitar Governance Token (IGT)

Скільки сьогодні коштує Infinitar Governance Token (IGT)?
Актуальна ціна IGT у USD становить 0.00300183 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна IGT до USD?
Поточна ціна IGT до USD — $ 0.00300183. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Infinitar Governance Token?
Ринкова капіталізація IGT — $ 1.40M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція IGT?
Циркуляційна пропозиція IGT — 468.53M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) IGT?
IGT досяг історичної максимальної ціни у 0.680328 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) IGT?
Історична мінімальна ціна IGT становила 0.00274739 USD.
Який обсяг торгівлі IGT?
Актуальний обсяг торгівлі IGT за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна IGT цього року?
IGT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни IGT для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:20:18 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.