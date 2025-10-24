Інформація щодо ціни Infinitar Governance Token (IGT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0.00292329 $ 0.00292329 $ 0.00292329 Мін. за 24 год $ 0.00306302 $ 0.00306302 $ 0.00306302 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0.00292329$ 0.00292329 $ 0.00292329 Макс. за 24 год $ 0.00306302$ 0.00306302 $ 0.00306302 Рекордний максимум $ 0.680328$ 0.680328 $ 0.680328 Найнижча ціна $ 0.00274739$ 0.00274739 $ 0.00274739 Зміна ціни (за 1 год) -0.76% Зміна ціни (1 дн.) +2.34% Зміна ціни (за 7 дн.) -6.72% Зміна ціни (за 7 дн.) -6.72%

Актуальна ціна Infinitar Governance Token (IGT) становить $0.00300183. За останні 24 години IGT торгувався між мінімумом у $ 0.00292329 і максимумом у $ 0.00306302, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум IGT становить $ 0.680328, тоді як його історичний мінімум — $ 0.00274739.

Що стосується короткострокових результатів, то IGT змінився на -0.76% за останню годину, +2.34% за 24 години та на -6.72% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Infinitar Governance Token (IGT)

Ринкова капіталізація $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2.99M$ 2.99M $ 2.99M Циркуляційне постачання 468.53M 468.53M 468.53M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Infinitar Governance Token — $ 1.40M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція IGT — 468.53M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2.99M.