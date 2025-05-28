Сьогоднішня ціна INFinitar Coin (INF)

Поточна ціна INFinitar Coin (INF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна INF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності INFinitar Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14,71K USD

- зміна ціни INFinitar Coin протягом дня — -5,96%

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

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