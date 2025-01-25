Сьогоднішня ціна Infinimos (INFI)

Поточна ціна Infinimos (INFI) сьогодні становить 0.01190001 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна INFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Infinimos:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.48K USD

- зміна ціни Infinimos протягом дня — +0.04%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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