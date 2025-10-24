Актуальна ціна InfiniFi USD сьогодні становить 0.999926 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни IUSD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни IUSD на MEXC вже зараз.Актуальна ціна InfiniFi USD сьогодні становить 0.999926 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни IUSD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни IUSD на MEXC вже зараз.

$0.999926
0.00%1D
Графік ціни InfiniFi USD (IUSD) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:20:08 (UTC+8)

Інформація щодо ціни InfiniFi USD (IUSD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.999142
Мін. за 24 год
$ 1.001
Макс. за 24 год

$ 0.999142
$ 1.001
$ 1.11
$ 0.903172
+0.07%

-0.00%

+0.01%

+0.01%

Актуальна ціна InfiniFi USD (IUSD) становить $0.999926. За останні 24 години IUSD торгувався між мінімумом у $ 0.999142 і максимумом у $ 1.001, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум IUSD становить $ 1.11, тоді як його історичний мінімум — $ 0.903172.

Що стосується короткострокових результатів, то IUSD змінився на +0.07% за останню годину, -0.00% за 24 години та на +0.01% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо InfiniFi USD (IUSD)

$ 157.58M
--
$ 157.58M
157.59M
157,593,150.998013
Поточна ринкова капіталізація InfiniFi USD — $ 157.58M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція IUSD — 157.59M, зі загальною пропозицією 157593150.998013. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 157.58M.

Історія ціни InfiniFi USD (IUSD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни InfiniFi USD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни InfiniFi USD до USD становила $ +0.0001096918.
За останні 60 днів зміна ціни InfiniFi USD до USD становила $ +0.0004730649.
За останні 90 днів зміна ціни InfiniFi USD до USD становила $ -0.0003353749928717.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0.00%
30 днів$ +0.0001096918+0.01%
60 днів$ +0.0004730649+0.05%
90 днів$ -0.0003353749928717-0.03%

Що таке InfiniFi USD (IUSD)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс InfiniFi USD (IUSD)

Whitepaper

Прогноз ціни InfiniFi USD (USD)

Скільки коштуватиме InfiniFi USD (IUSD) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів InfiniFi USD (IUSD) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо InfiniFi USD.

Перегляньте прогноз ціни InfiniFi USD вже зараз!

IUSD до місцевих валют

Токеноміка InfiniFi USD (IUSD)

Розуміння токеноміки InfiniFi USD (IUSD) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена IUSD зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про InfiniFi USD (IUSD)

Скільки сьогодні коштує InfiniFi USD (IUSD)?
Актуальна ціна IUSD у USD становить 0.999926 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна IUSD до USD?
Поточна ціна IUSD до USD — $ 0.999926. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація InfiniFi USD?
Ринкова капіталізація IUSD — $ 157.58M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція IUSD?
Циркуляційна пропозиція IUSD — 157.59M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) IUSD?
IUSD досяг історичної максимальної ціни у 1.11 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) IUSD?
Історична мінімальна ціна IUSD становила 0.903172 USD.
Який обсяг торгівлі IUSD?
Актуальний обсяг торгівлі IUSD за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна IUSD цього року?
IUSD може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни IUSD для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для InfiniFi USD (IUSD)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.