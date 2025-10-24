Інформація щодо ціни InfiniFi USD (IUSD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0.999142 $ 0.999142 $ 0.999142 Мін. за 24 год $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0.999142$ 0.999142 $ 0.999142 Макс. за 24 год $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Рекордний максимум $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Найнижча ціна $ 0.903172$ 0.903172 $ 0.903172 Зміна ціни (за 1 год) +0.07% Зміна ціни (1 дн.) -0.00% Зміна ціни (за 7 дн.) +0.01% Зміна ціни (за 7 дн.) +0.01%

Актуальна ціна InfiniFi USD (IUSD) становить $0.999926. За останні 24 години IUSD торгувався між мінімумом у $ 0.999142 і максимумом у $ 1.001, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум IUSD становить $ 1.11, тоді як його історичний мінімум — $ 0.903172.

Що стосується короткострокових результатів, то IUSD змінився на +0.07% за останню годину, -0.00% за 24 години та на +0.01% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо InfiniFi USD (IUSD)

Ринкова капіталізація $ 157.58M$ 157.58M $ 157.58M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 157.58M$ 157.58M $ 157.58M Циркуляційне постачання 157.59M 157.59M 157.59M Загальна пропозиція 157,593,150.998013 157,593,150.998013 157,593,150.998013

Поточна ринкова капіталізація InfiniFi USD — $ 157.58M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція IUSD — 157.59M, зі загальною пропозицією 157593150.998013. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 157.58M.