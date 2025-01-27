Ціна Infinet (INFI)
Поточна ціна Infinet (INFI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна INFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Infinet:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 532.07 USD
- зміна ціни Infinet протягом дня — -10.41%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Infinet до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Infinet до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Infinet до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Infinet до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.41%
|30 днів
|$ 0
|-19.93%
|60 днів
|$ 0
|-28.41%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Infinet: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.65%
-10.41%
-24.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Infinet is a next-generation decentralized network designed to provide seamless connectivity for IoT devices and 5G services. Leveraging the power of Ethereum Layer 1 for security and zk-Rollups Layer 2 for scalability, Infinet offers a highly efficient, privacy-focused, and community-driven platform for global connectivity. With integrated multi-protocol support and the Infinet OMNI device at its core, Infinet bridges the gap between IoT, 5G, and decentralized technology, bringing infinite possibilities to the world.
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