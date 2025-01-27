Сьогоднішня ціна Infinet (INFI)

Поточна ціна Infinet (INFI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна INFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Infinet:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 532.07 USD

- зміна ціни Infinet протягом дня — -10.41%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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