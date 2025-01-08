Сьогоднішня ціна Infinect (INFC)

Поточна ціна Infinect (INFC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11.63K USD. Ціна INFC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Infinect:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 141.59 USD

- зміна ціни Infinect протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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