Ціна Infinect (INFC)
Поточна ціна Infinect (INFC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11.63K USD. Ціна INFC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Infinect:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 141.59 USD
- зміна ціни Infinect протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Infinect до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Infinect до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Infinect до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Infinect до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|0.00%
|60 днів
|$ 0
|+40.10%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Infinect: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Infinect is a decentralized AI cloud that leverages global resources, spanning from data centers to smartphones. Its objective is to facilitate the development of next-generation digital services applications for the benefit of humanity. Infinect provides website and telegram bot as the DApps to allow people purchase our products. With our DApps, user can choose their needs such as Computing, Graphic Processing and file storage.
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