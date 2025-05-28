Сьогоднішня ціна Infinaeon (INF)

Поточна ціна Infinaeon (INF) сьогодні становить 0.00705542 USD з ринковою капіталізацією $ 1.91M USD. Ціна INF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Infinaeon:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Infinaeon протягом дня — -6.92%

- циркуляційна пропозиція – 272.12M USD

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