Ціна Infinaeon (INF)
Поточна ціна Infinaeon (INF) сьогодні становить 0.00705542 USD з ринковою капіталізацією $ 1.91M USD. Ціна INF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Infinaeon:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Infinaeon протягом дня — -6.92%
- циркуляційна пропозиція – 272.12M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Infinaeon до USD становила $ -0.000524571378378116.
За останні 30 днів зміна ціни Infinaeon до USD становила $ -0.0024541735.
За останні 60 днів зміна ціни Infinaeon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Infinaeon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000524571378378116
|-6.92%
|30 днів
|$ -0.0024541735
|-34.78%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Infinaeon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.86%
-6.92%
+11.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Infinaeon: The Infinitely Smarter Blockchain. The new iteration of Defi is here. Changing the way we view blockchains forever. Infinaeon is an innovative Layer 2 blockchain built on Ethereum, utilizing Ethereum as its native gas currency, similar to Base and Arbitrum. This cutting-edge platform introduces a unique mechanism that sets it apart from other chains: a dynamic allocation of gas fees to a smart contract for multiple purposes. The most important being the underlying asset of the chain will always appreciate in value.
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