Сьогоднішня ціна Inferra

Поточна ціна Inferra (INFERRA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 9,38% за останні 24 години. Поточний курс конвертації INFERRA до USD становить $ 0 за INFERRA.

Inferra наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 67 646, з циркуляційною пропозицією у 903,18M INFERRA. Протягом останніх 24 годин INFERRA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці INFERRA змінився на -0,20% за останню годину та на -30,38% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Inferra (INFERRA)

Ринкова капіталізація $ 67,65K$ 67,65K $ 67,65K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 74,89K$ 74,89K $ 74,89K Циркуляційне постачання 903,18M 903,18M 903,18M Загальна пропозиція 999 924 772,808545 999 924 772,808545 999 924 772,808545

Поточна ринкова капіталізація Inferra — $ 67,65K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція INFERRA — 903,18M, зі загальною пропозицією 999924772.808545. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 74,89K.