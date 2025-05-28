Сьогоднішня ціна INFERNO (INF)

Поточна ціна INFERNO (INF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 517,87K USD. Ціна INF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності INFERNO:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни INFERNO протягом дня — +10,46%

- циркуляційна пропозиція – 3,03T USD

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