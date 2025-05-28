Ціна INFERNO (INF)
Поточна ціна INFERNO (INF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 517,87K USD. Ціна INF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності INFERNO:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни INFERNO протягом дня — +10,46%
- циркуляційна пропозиція – 3,03T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни INFERNO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни INFERNO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни INFERNO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни INFERNO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+10,46%
|30 днів
|$ 0
|-95,59%
|60 днів
|$ 0
|+14,22%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін INFERNO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3,01%
+10,46%
-94,44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Inferno is simple: Use $TITANX and mint $INFERNO. There are 8, twenty four hour mint cycles and 90% buy and burn. eight 24-hour sessions of token minting. Inferno starts the show every Friday at 2pm UTC until Saturday at 2pm UTC. After each 24-hours, claim your tokens Eight consecutive Saturdays for eight weeks. As soon as 50 billion TitanX comes in on day one, the LP pool gets made and thats when the Buy and Burns happen which is making this a truly deflationary token
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