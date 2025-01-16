Ціна Inery ($INR)
Поточна ціна Inery ($INR) сьогодні становить 0.00983911 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $INR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Inery:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.71K USD
- зміна ціни Inery протягом дня — +3.21%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Inery до USD становила $ +0.00030561.
За останні 30 днів зміна ціни Inery до USD становила $ +0.0009810360.
За останні 60 днів зміна ціни Inery до USD становила $ -0.0047999124.
За останні 90 днів зміна ціни Inery до USD становила $ -0.00368440335918251.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00030561
|+3.21%
|30 днів
|$ +0.0009810360
|+9.97%
|60 днів
|$ -0.0047999124
|-48.78%
|90 днів
|$ -0.00368440335918251
|-27.24%
Останній аналіз цін Inery: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
+3.21%
+2.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Inery is the first-ever layer-0 blockchain programmed for decentralized database management with the vision to enable a new paradigm for data. The blockchain is designed to enable cross-chain communication of data, greater speed, and better security. It addresses database management integrated with blockchain functionalities and distributed database management properties. The Inery database management solution (IneryDB) allows a secure, low-cost, and immutable way for database management where the control of private information remains in the hands of users and enterprises. It sets the base for the web3 future to enable value creation by seamlessly connecting with other systems, applications, and layer-1 networks.
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