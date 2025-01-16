Сьогоднішня ціна IndoWealth Token (IWT)

Поточна ціна IndoWealth Token (IWT) сьогодні становить 0.330306 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IWT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності IndoWealth Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 472.30K USD

- зміна ціни IndoWealth Token протягом дня — +0.49%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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