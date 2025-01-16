Сьогоднішня ціна Indigo Protocol iETH (IETH)

Поточна ціна Indigo Protocol iETH (IETH) сьогодні становить 3,658.53 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Indigo Protocol iETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.61K USD

- зміна ціни Indigo Protocol iETH протягом дня — +4.28%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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