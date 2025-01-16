Ціна Indigo Protocol iETH (IETH)
Поточна ціна Indigo Protocol iETH (IETH) сьогодні становить 3,658.53 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Indigo Protocol iETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.61K USD
- зміна ціни Indigo Protocol iETH протягом дня — +4.28%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Indigo Protocol iETH до USD становила $ +150.33.
За останні 30 днів зміна ціни Indigo Protocol iETH до USD становила $ -316.5905276970.
За останні 60 днів зміна ціни Indigo Protocol iETH до USD становила $ +244.8965104050.
За останні 90 днів зміна ціни Indigo Protocol iETH до USD становила $ +1,017.1563361695114.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +150.33
|+4.28%
|30 днів
|$ -316.5905276970
|-8.65%
|60 днів
|$ +244.8965104050
|+6.69%
|90 днів
|$ +1,017.1563361695114
|+38.51%
Останній аналіз цін Indigo Protocol iETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.32%
+4.28%
-3.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
iETH is synthetic Ether and was the first new iAsset whitelisted by the Indigo DAO for the Indigo Protocol. The Indigo Protocol is a CDP (Collateralized Debt Position) based DeFi protocol that brings capital-efficient synthetic assets to the Cardano ecosystem. Users can purchase iETH from a DEX just like any Cardano native asset, or can mint iETH within the Indigo Protocol by depositing ADA as collateral. When users mint iETH within the Indigo Protocol, they must deposit sufficient ADA such that their CDP remains above the applicable Minimum Collateralization Ratio (MCR) - meaning a user deposits collateral in the form of ADA that ensures over-collateralization. If the value of a user's ADA collateral begins to decrease toward the MCR, a user can choose to add more collateral to keep their iETH position above the MCR. If a user’s collateral becomes worth less than the MCR of their iETH debt, the Indigo Stability Pool providers will allow the user to keep their iETH but will exchange Stability Pool iETH for the user’s higher value ADA collateral. Thereby ensuring that iETH remains overcollateralized and that the Indigo Protocol remains solvent via its efficient liquidation process. Unique to Indigo, users still receive their ADA staking rewards from stake pool delegation while ADA is being used as collateral in a CDP. This CDP Liquid Staking feature presents a unique use case for iETH in trading strategies. The Indigo DAO controls the iETH parameters and can therefore vote to raise or lower the Minimum Collateralization Ratio for iETH and all Indigo iAssets.
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