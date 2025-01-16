Сьогоднішня ціна Indigo Protocol iBTC (IBTC)

Поточна ціна Indigo Protocol iBTC (IBTC) сьогодні становить 98,560 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Indigo Protocol iBTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.04K USD

- зміна ціни Indigo Protocol iBTC протягом дня — +4.69%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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