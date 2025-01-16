Ціна IndiGG (INDI)
Поточна ціна IndiGG (INDI) сьогодні становить 0.00290292 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна INDI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності IndiGG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 68.61 USD
- зміна ціни IndiGG протягом дня — +193.36%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни IndiGG до USD становила $ +0.00191339.
За останні 30 днів зміна ціни IndiGG до USD становила $ -0.0001415060.
За останні 60 днів зміна ціни IndiGG до USD становила $ +0.0032168432.
За останні 90 днів зміна ціни IndiGG до USD становила $ +0.0013662781282853923.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00191339
|+193.36%
|30 днів
|$ -0.0001415060
|-4.87%
|60 днів
|$ +0.0032168432
|+110.81%
|90 днів
|$ +0.0013662781282853923
|+88.91%
Останній аналіз цін IndiGG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.19%
+193.36%
-12.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
IndiGG is a Sub-DAO of Yield Guild Games (YGG) being built in association with Polygon to create a Play-to-Earn gaming hub within India. IndiGG is building a platform where gamers will discover the future of gaming and embark on a journey into virtual worlds to create economic opportunities for all participants.
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