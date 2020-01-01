Токеноміка INDIE CRUSH (INDIE) Дізнайтеся ключову інформацію про INDIE CRUSH (INDIE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація INDIE CRUSH (INDIE) IndieCru.sh is a community-based validation platform designed for indie developers to test their applications before launch. Developers create testing programs to collect feedback, identify bugs, and improve user experience. Testers are rewarded with $INDIE tokens for their participation. This system helps prevent failed launches by enabling early product validation, improving quality, and fostering community involvement. The platform supports private and public testing, structured feedback threads, and analytics to support product improvement cycles. Офіційний вебсайт: https://www.indiecru.sh Whitepaper: https://www.indiecru.sh/$indie Купити INDIE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни INDIE CRUSH (INDIE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена INDIE CRUSH (INDIE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 44,23K $ 44,23K $ 44,23K Загальна пропозиція: $ 999,91M $ 999,91M $ 999,91M Циркуляційна пропозиція: $ 999,91M $ 999,91M $ 999,91M FDV (повністю розведена вартість): $ 44,23K $ 44,23K $ 44,23K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну INDIE CRUSH (INDIE)

Токеноміка INDIE CRUSH (INDIE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки INDIE CRUSH (INDIE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів INDIE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів INDIE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку INDIE, досліджуйте ціну токена INDIE в реальному часі!

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