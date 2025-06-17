Ціна INDIE CRUSH (INDIE)
Поточна ціна INDIE CRUSH (INDIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 60,94K USD. Ціна INDIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності INDIE CRUSH:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни INDIE CRUSH протягом дня — +16,41%
- циркуляційна пропозиція – 999,93M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни INDIE CRUSH до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни INDIE CRUSH до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни INDIE CRUSH до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни INDIE CRUSH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+16,41%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін INDIE CRUSH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,31%
+16,41%
-31,70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
IndieCru.sh is a community-based validation platform designed for indie developers to test their applications before launch. Developers create testing programs to collect feedback, identify bugs, and improve user experience. Testers are rewarded with $INDIE tokens for their participation. This system helps prevent failed launches by enabling early product validation, improving quality, and fostering community involvement. The platform supports private and public testing, structured feedback threads, and analytics to support product improvement cycles.
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