Ціна indicaTon (ICTN)
Поточна ціна indicaTon (ICTN) сьогодні становить 0.00227034 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ICTN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності indicaTon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.33 USD
- зміна ціни indicaTon протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни indicaTon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни indicaTon до USD становила $ -0.0005351686.
За останні 60 днів зміна ціни indicaTon до USD становила $ -0.0002190678.
За останні 90 днів зміна ціни indicaTon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0005351686
|-23.57%
|60 днів
|$ -0.0002190678
|-9.64%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін indicaTon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-9.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
## What Is indicaton (ICTN)? ICTN - it is the utility token using indicaton.io service indicaton.io - is an info aggregator on TON Blockchain. The project is full community driven, token is distributed well. ## How Many ICTN Coins Are There in Circulation? 7065710 - Circulating supply 24257050 - Full supply (after burn) ### Where Can I Buy indicaton (ICTN)? [DeDust](https://dedust.io/swap/TON/ICTN)
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