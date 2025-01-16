Ціна Indian Shiba Inu (INDSHIB)
Поточна ціна Indian Shiba Inu (INDSHIB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна INDSHIB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Indian Shiba Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.48 USD
- зміна ціни Indian Shiba Inu протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Indian Shiba Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Indian Shiba Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Indian Shiba Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Indian Shiba Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+8.72%
|60 днів
|$ 0
|+2.92%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Indian Shiba Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"Indian Shiba is the fastest growing crypto community in India. By combining the power of memes and charitability, Indian Shiba aims to be the most known and most used cryptocurrency not just in India, but in the world. Indian Shiba token is built on Binance Smart Chain (BSC) with a smart code that makes it safe to invest. Indian Shiba Inu tokens are not aided by the government of India and RBI. The purpose of the project has roots to the medical background, since our founders our from that industry, Indian Shiba aims to provide financial support in healthcare. Indian Shiba's core vision is to organize and support various projects including but not limited to ■ Blood donation camps ■ Eye camps ■ Blood testing ■ Telemedicine ■ Basic healthcare facilities to the underprivileged. The function of Indian Shiba also aims to provide free and better education to the poor community. In the near future, we are planning to work on NFT marketplace, Decentralized exchange and more."
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