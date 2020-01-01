Токеноміка Indian Premier League Fan Token (IPL) Дізнайтеся ключову інформацію про Indian Premier League Fan Token (IPL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Indian Premier League Fan Token (IPL) The IPL Fan Token is a digital token created for fans of the Indian Premier League and its teams. It rewards loyalty and engagement through interactive features including polls, predictions, trivia, and token-based rewards. Built with a long-term vision, the token is designed to keep supporters connected to the IPL throughout the year and across all future seasons, offering new and ongoing ways for fans to participate beyond match days. Офіційний вебсайт: https://www.iplfantoken.com/ Купити IPL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Indian Premier League Fan Token (IPL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Indian Premier League Fan Token (IPL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,03K $ 5,03K $ 5,03K Загальна пропозиція: $ 999,89M $ 999,89M $ 999,89M Циркуляційна пропозиція: $ 999,89M $ 999,89M $ 999,89M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,03K $ 5,03K $ 5,03K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Indian Premier League Fan Token (IPL)

Токеноміка Indian Premier League Fan Token (IPL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Indian Premier League Fan Token (IPL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів IPL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів IPL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку IPL, досліджуйте ціну токена IPL в реальному часі!

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