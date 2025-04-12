Ціна Indian Premier League Fan Token (IPL)
Поточна ціна Indian Premier League Fan Token (IPL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7.74K USD. Ціна IPL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Indian Premier League Fan Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Indian Premier League Fan Token протягом дня — +3.17%
- циркуляційна пропозиція – 999.94M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Indian Premier League Fan Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Indian Premier League Fan Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Indian Premier League Fan Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Indian Premier League Fan Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.17%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Indian Premier League Fan Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+3.17%
-56.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The IPL Fan Token is a digital token created for fans of the Indian Premier League and its teams. It rewards loyalty and engagement through interactive features including polls, predictions, trivia, and token-based rewards. Built with a long-term vision, the token is designed to keep supporters connected to the IPL throughout the year and across all future seasons, offering new and ongoing ways for fans to participate beyond match days.
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