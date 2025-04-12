Сьогоднішня ціна Indian Premier League Fan Token (IPL)

Поточна ціна Indian Premier League Fan Token (IPL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7.74K USD. Ціна IPL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Indian Premier League Fan Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Indian Premier League Fan Token протягом дня — +3.17%

- циркуляційна пропозиція – 999.94M USD

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