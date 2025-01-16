Ціна Indian Call Center (ICC)
Поточна ціна Indian Call Center (ICC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ICC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Indian Call Center:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 188.35 USD
- зміна ціни Indian Call Center протягом дня — +4.43%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Indian Call Center до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Indian Call Center до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Indian Call Center до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Indian Call Center до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.43%
|30 днів
|$ 0
|-7.72%
|60 днів
|$ 0
|-11.31%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Indian Call Center: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
+4.43%
-4.59%
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