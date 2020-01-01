Токеноміка Indi (INDI) Дізнайтеся ключову інформацію про Indi (INDI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Indi (INDI) Indi is the meme token inspired by Indi, the cat of Sonic’s CEO, Michael Kong. Combining meme culture with a strong community, Indi is here to make its mark in the crypto world. With zero tax, significant burns, and a focus on fairness, we’ve already burned 19.5% of the supply right after launch. Indi is set to become the top meme on the Sonic blockchain. With several interactions from the CEO Michael Kong. Join us as we embrace this exciting new chapter where cuteness meets crypto, following our successful launch on Sonic. Офіційний вебсайт: https://www.indisonic.xyz/ Купити INDI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Indi (INDI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Indi (INDI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 649,18K $ 649,18K $ 649,18K Загальна пропозиція: $ 80,50M $ 80,50M $ 80,50M Циркуляційна пропозиція: $ 80,50M $ 80,50M $ 80,50M FDV (повністю розведена вартість): $ 649,18K $ 649,18K $ 649,18K Історичний максимум: $ 0,065643 $ 0,065643 $ 0,065643 Історичний мінімум: $ 0,00490962 $ 0,00490962 $ 0,00490962 Поточна ціна: $ 0,00806428 $ 0,00806428 $ 0,00806428 Дізнайтеся більше про ціну Indi (INDI)

Токеноміка Indi (INDI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Indi (INDI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів INDI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів INDI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку INDI, досліджуйте ціну токена INDI в реальному часі!

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