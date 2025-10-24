Інформація щодо ціни Indexy (I) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 Мін. за 24 год $ 0 Макс. за 24 год Рекордний максимум $ 0 Найнижча ціна $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -6,81% Зміна ціни (1 дн.) +28,08% Зміна ціни (за 7 дн.) +11,12%

Актуальна ціна Indexy (I) становить --. За останні 24 години I торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум I становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то I змінився на -6,81% за останню годину, +28,08% за 24 години та на +11,12% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Indexy (I)

Ринкова капіталізація $ 4,86M Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,86M Циркуляційне постачання 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Indexy — $ 4,86M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція I — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,86M.