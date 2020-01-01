Токеноміка Indexed Finance (NDX) Дізнайтеся ключову інформацію про Indexed Finance (NDX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Indexed Finance (NDX) Indexed Finance is a project focused on the development of passive portfolio management strategies for the Ethereum network. Indexed Finance is managed by the holders of its governance token NDX, which is used to vote on proposals for protocol updates and high level index management such as the definition of market sectors and the creation of new management strategies. Офіційний вебсайт: https://indexed.finance/ Купити NDX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Indexed Finance (NDX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Indexed Finance (NDX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 13.80K $ 13.80K $ 13.80K Загальна пропозиція: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Циркуляційна пропозиція: $ 3.45M $ 3.45M $ 3.45M FDV (повністю розведена вартість): $ 40.04K $ 40.04K $ 40.04K Історичний максимум: $ 27.71 $ 27.71 $ 27.71 Історичний мінімум: $ 0.00325073 $ 0.00325073 $ 0.00325073 Поточна ціна: $ 0.00400458 $ 0.00400458 $ 0.00400458 Дізнайтеся більше про ціну Indexed Finance (NDX)

Токеноміка Indexed Finance (NDX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Indexed Finance (NDX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NDX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NDX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NDX, досліджуйте ціну токена NDX в реальному часі!

Прогноз ціни NDX Хочете знати, куди рухається NDX? Наша сторінка прогнозу ціни NDX поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена NDX зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!