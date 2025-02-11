Ціна Indexed Finance (NDX)
Поточна ціна Indexed Finance (NDX) сьогодні становить 0.0050276 USD з ринковою капіталізацією $ 17.33K USD. Ціна NDX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Indexed Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.56 USD
- зміна ціни Indexed Finance протягом дня — +4.24%
- циркуляційна пропозиція – 3.45M USD
Отримуйте оновлення цін NDX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NDX.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Indexed Finance до USD становила $ +0.0002046.
За останні 30 днів зміна ціни Indexed Finance до USD становила $ -0.0014631381.
За останні 60 днів зміна ціни Indexed Finance до USD становила $ -0.0020273887.
За останні 90 днів зміна ціни Indexed Finance до USD становила $ -0.000228647863203272.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0002046
|+4.24%
|30 днів
|$ -0.0014631381
|-29.10%
|60 днів
|$ -0.0020273887
|-40.32%
|90 днів
|$ -0.000228647863203272
|-4.35%
Останній аналіз цін Indexed Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.25%
+4.24%
-5.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Indexed Finance is a project focused on the development of passive portfolio management strategies for the Ethereum network. Indexed Finance is managed by the holders of its governance token NDX, which is used to vote on proposals for protocol updates and high level index management such as the definition of market sectors and the creation of new management strategies.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 NDX до AUD
A$0.007993884
|1 NDX до GBP
￡0.00402208
|1 NDX до EUR
€0.004876772
|1 NDX до USD
$0.0050276
|1 NDX до MYR
RM0.022423096
|1 NDX до TRY
₺0.181094152
|1 NDX до JPY
¥0.764144924
|1 NDX до RUB
₽0.485766712
|1 NDX до INR
₹0.44016638
|1 NDX до IDR
Rp82.419658944
|1 NDX до PHP
₱0.292656596
|1 NDX до EGP
￡E.0.252787728
|1 NDX до BRL
R$0.029059528
|1 NDX до CAD
C$0.007189468
|1 NDX до BDT
৳0.611406436
|1 NDX до NGN
₦7.5489414
|1 NDX до UAH
₴0.209550368
|1 NDX до VES
Bs0.301656
|1 NDX до PKR
Rs1.405918064
|1 NDX до KZT
₸2.55854564
|1 NDX до THB
฿0.171390884
|1 NDX до TWD
NT$0.165106384
|1 NDX до CHF
Fr0.004575116
|1 NDX до HKD
HK$0.039165004
|1 NDX до MAD
.د.م0.050477104