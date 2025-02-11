Сьогоднішня ціна Indexed Finance (NDX)

Поточна ціна Indexed Finance (NDX) сьогодні становить 0.0050276 USD з ринковою капіталізацією $ 17.33K USD. Ціна NDX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Indexed Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.56 USD

- зміна ціни Indexed Finance протягом дня — +4.24%

- циркуляційна пропозиція – 3.45M USD

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