Інформація щодо ціни Index Token (IT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -11,13% Зміна ціни (за 7 дн.) -11,13%

Актуальна ціна Index Token (IT) становить --. За останні 24 години IT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум IT становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то IT змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -11,13% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Index Token (IT)

Ринкова капіталізація $ 8,81K$ 8,81K $ 8,81K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,81K$ 8,81K $ 8,81K Циркуляційне постачання 10,00B 10,00B 10,00B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Index Token — $ 8,81K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція IT — 10,00B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,81K.