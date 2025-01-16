Сьогоднішня ціна Index Coop Ethereum 2x Index (ETH2X)

Поточна ціна Index Coop Ethereum 2x Index (ETH2X) сьогодні становить 60.23 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ETH2X до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Index Coop Ethereum 2x Index:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 120.17K USD

- зміна ціни Index Coop Ethereum 2x Index протягом дня — +8.76%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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