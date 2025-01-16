Ціна Index Coop Ethereum 2x Index (ETH2X)
Поточна ціна Index Coop Ethereum 2x Index (ETH2X) сьогодні становить 60.23 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ETH2X до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Index Coop Ethereum 2x Index:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 120.17K USD
- зміна ціни Index Coop Ethereum 2x Index протягом дня — +8.76%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Index Coop Ethereum 2x Index до USD становила $ +4.85.
За останні 30 днів зміна ціни Index Coop Ethereum 2x Index до USD становила $ -17.9522742600.
За останні 60 днів зміна ціни Index Coop Ethereum 2x Index до USD становила $ +2.1948293840.
За останні 90 днів зміна ціни Index Coop Ethereum 2x Index до USD становила $ +17.972436660409425.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +4.85
|+8.76%
|30 днів
|$ -17.9522742600
|-29.80%
|60 днів
|$ +2.1948293840
|+3.64%
|90 днів
|$ +17.972436660409425
|+42.53%
Останній аналіз цін Index Coop Ethereum 2x Index: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.29%
+8.76%
-2.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Index Coop Ethereum 2x Index (ETH2x) provides 2x leveraged exposure to ETH on Ethereum mainnet. ETH2x represents an over-collateralized debt position in Aave V3 that enables amplified exposure ETH by tracking a target leverage ratio of 2.0x and rebalancing as prices change.
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