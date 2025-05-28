Сьогоднішня ціна INCUM (INCUM)

Поточна ціна INCUM (INCUM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 5,48K USD. Ціна INCUM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності INCUM:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни INCUM протягом дня — +9,12%

- циркуляційна пропозиція – 999,74M USD

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