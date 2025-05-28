Ціна INCUM (INCUM)
Поточна ціна INCUM (INCUM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 5,48K USD. Ціна INCUM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності INCUM:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни INCUM протягом дня — +9,12%
- циркуляційна пропозиція – 999,74M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни INCUM до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни INCUM до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни INCUM до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни INCUM до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+9,12%
|30 днів
|$ 0
|-57,14%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін INCUM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,08%
+9,12%
+9,43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
INCUM is an innovative cryptocurrency token designed to generate automatic passive income for its holders. By simply holding at least 100,000 INCUM tokens, users receive hourly distributions directly into their wallets, derived from a 5% tax applied to all transactions (buys, sells, and transfers). This unique mechanism encourages long-term holding, provides effortless hourly earnings, and rewards committed community members. With 100% liquidity, no team allocations, and complete transparency, INCUM offers a straightforward way for crypto investors to enjoy consistent and compounding passive returns.
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